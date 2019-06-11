Кальяри, Италия, 11 июня, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Крупнейшее за последние 60 лет нашествие саранчи привело фермеров Сардинии (Италия) в отчаяние. Фермерская ассоциация Coldiretti заявила об уничтожении 2000 га посевов, пишет газета Kronen Zeitung 10 июня.

H. Krisp Саранча

Сельскохозяйственные поля в Нуоро, Оттане и Орани усыпаны насекомыми. Их нашествие связывают с внезапным повышением температуры на Сардинии, которое последовало за относительно холодным маем. На данный момент у фермеров нет идей, как справиться с проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, этой зимой фермеры Сардинии бастовали из-за низких закупочных цен на молоко. В феврале они достигли соглашения с производителями о повышении цен на 33% — до 80 евроцентов за литр.