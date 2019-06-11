Анкара, 11 июня, 2019, 08:28 — ИА Регнум. За прошедший месяц в Иракском Курдистане от действий турецкой авиации погибли два человека, еще четверо получили ранения, об этом 10 июня сообщает Kurdistan.ru.

F-16 ВВС Турции

Вооруженные силы Турции ведут активную борьбу с повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК), имеющими укрытия на территории Ирака. Атаки ВВС Турции зачастую приводят к гибели мирных граждан.

Руководство Иракского Курдистана обвиняет РПК в провоцировании конфликта, снимая при этом ответственность с турецкой стороны.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.