Астана, 11 июня, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 11 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство «КазТАГ».

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По его словам, инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли за отчетный период на 7,8%. Рост инвестиций отмечается в сельском хозяйстве и в сфере строительства, отметил министр.

Даленов добавил, что в мае международные резервы республики выросли на 0,4%, до $86,7 млрд. Уровень инфляции в годовом выражении составил 5,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года ВВП Казахстана вырос на 3,8%. Уровень годовой инфляции составил 4,8%, а инвестиции в основной капитал выросли на 7%.

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