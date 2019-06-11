Якутск, 11 июня, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Возле села Бетенкес Верхоянского района Якутии продолжает действовать низовой ландшафтный пожар. Вокруг села сделаны минерализированные полосы с целью предупредить распространение огня, но угрозы населённому пункту нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной единой дежурно-диспетчерской службе.

Пожар

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По информации ЕДДС, природный пожар рядом с селом локализован, происходит окарауливание огня. Вчера, 10 июня, огонь находился в пяти километрах от населённого пункта, сегодняшнее расстояние в единой дежурно-диспетчерской службе назвать затруднились.

Между тем в соцсетях люди бьют тревогу: «Пожары в Верхоянье достигли критических норм. Село Бетенкес огораживают рвом. Засуха и ветер… Мужчины идут, вооружившись лопатами, бороться с огнём».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня ГУ МЧС Якутии информировало о том, что природный пожар распространяется в сторону села и характеризуется как низовой, слабый. Тем не менее было принято решение отселять людей с окраины села, расположенной со стороны приближения пожара. Эти действия предпринимаются на случай ухудшения обстановки. Люди на время перебираются вглубь населённого пункта или в соседнее село Батагай.