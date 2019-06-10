Ереван, 11 июня, 2019, 02:00 — ИА Регнум. В Абовяне прошли выборы, и победила демократия, это самое главное. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя проигрыш кандидата от правящей партии на выборах мэра города Абовяна.

abovyan.com Никол Пашинян во время предвыборной агитации в Абовяне

Что касается поражения кандидата от правящей партии «Гражданский договор», премьер-министр подчеркнул: «Мы совершили революцию именно для того, чтобы где-то кандидаты от правящей партии побеждали, а где-то и проигрывали, и если помните, до революции на протяжении многих лет самым важным лозунгом было то, что необходимо сломать монополию Республиканской партии, и об этом говорили все политические силы».

«Так что, эти выборы еще раз констатировали, что Республика Армения — это демократическая страна, в которой граждане имеют право делать свой выбор, а власти не используют никаких незаконных ресурсов для обеспечения победы своих кандидатов. В Республике Армения установлена власть народа», — заявил Пашинян.

«На всех выборах в Республике Армения, независимо от того, победит кандидат от блока «Мой шаг» или нет, побеждает революция и побеждает народ. Это самая важная констатация», — заключил премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на выборах в Абовяне победил действующий мэр Ваагн Геворкян, пользующийся поддержкой оппозиционной партии «Процветающая Армения».

По данным Центральной избирательной комиссии, Геворкян получил 8 453 голоса, в то время как его главный соперник Григор Гулян, представляющий правящую партию «Гражданский договор» (ГД), набрал 8058 голосов.

Как пишет по этому поводу издание 1in. am, если Пашинян и ГД, в конце концов, не извлекут уроков из совершенных ошибок, то они понесут крайне тяжелое поражение и не только в отдельных городах, но и во всей стране.

По мнению автора, народ, живущий в условиях социальной несправедливости, на всех выборах отдаст предпочтение крупному капиталу и клановой системе. Напомним, что лидером «Процветающей Армении» является один из крупнейших предпринимателей Армении Гагик Царукян.

«И это рациональный выбор, поскольку еще несостоявшаяся и не имеющая четких идей о будущем государства политическая сила не может быть конкурентоспособной.

В селах и городах Армении бродит призрак социального бунта, а благодаря премьер-министру ставшие депутатами и губернаторами самоуверенные молодые люди продолжают считать, что выборы в Абовяне были демократическими», — пишет издание.

Выборы в Абовяне были демократическими по внешнему виду, но контекст и суть процесса были, по меньшей мере, проблематичными.

«Ни для кого не секрет, что в Абовяне доминирует клановый принцип взаимоотношений. По большому счету, город и вообще этот район имеют статус «владения» и рассматриваются как зона влияния одного человека.

Если попытка оценки выборов в Абовяне осуществляется без этого контекста, то мы имеем дело как минимум с политическим самообманом и лицемерием», — заключает издание.