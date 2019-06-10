Женева, Швейцария, 11 июня, 2019, 00:37 — ИА Регнум. О посещении премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) сообщает российское правительство на своем сайте.

Government.ru Во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН)

Отмечается, что глава российского правительства в ЦЕРН 10 июня осмотрел Большой адронный коллайдер и детектор эксперимента ATLAS. Здесь Медведев встретился с работающими в ЦЕРН российскими учёными.

На встрече Медведев отметил, что давно планировал побывать в ЦЕРН. Он отметил, что российское участие в создании Большого адронного коллайдера «весьма внушительно».

«Результаты, которые здесь достигнуты, всему миру известны, получили Нобелевскую премию и целый ряд других, но дело не в премиях, хотя, конечно, — они беспрецедентны», — сказал Медведев.

Напомним, Большой адронный коллайдер является мощнейшим в мире ускорителем заряженных частиц на встречных пучках, а ЦЕРН, где он расположен, — это самый большой в мире научно-исследовательский центр в области физики частиц.

20 стран являются полноправными членами ЦЕРН. У России в ЦЕРН статус наблюдателя с особыми правами, поскольку российские учёные внесли существенный вклад в сооружение Большого адронного коллайдера, и они имеют право участвовать в экспериментальных программах на равноправной основе со странами-членами ЦЕРН.