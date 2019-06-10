Москва, 10 июня, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Китайская технологическая компания Huawei, которая находится под жесткими американскими санкциями, из-за которых она потеряла возможность использовать Android OS, возможно, нашла замену данной популярной операционной системе. Об этом сегодня, 10 июня, пишет издание The Bell.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Huawei

По данным издания, Huawei рассматривает вариант использования на своих гаджетах российской операционной системы «Аврора», которая разрабатывалась компанией «Ростелеком» на базе финской операционной системы Sailfish. ОС «Аврора» базируется на ядре Linux и при этом поддерживает приложения для Android.

The Bell утверждает, что два источника сообщили о том, что ОС «Аврора» может появиться на гаджетах от Huawei. Более того, один из источников заявил, что этот вариант обсуждался аж на встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который на несколько дней прилетал в Россию. Второй источник рассказал о переговорах министра цифрового развития и связи Константина Носкова и исполнительного директора Huawei Го Пина.

Рассматривается несколько вариантов сотрудничества. Либо ОС «Аврора» будет предустановлена на устройствах, производимых под брендом Huawei, либо возможен вариант частичной локализации производства различных компонентов для смартфонов Huawei в России, в частности микрочипов.

Один из источников утверждает, что гаджеты от Huawei уже тестируются с российской ОС «Аврора».

В пресс-службе Huawei никак не прокомментировали данную информацию. В «Ростелеком» заявили, что не в курсе каких-либо переговоров на эту тему, но всегда готовы сотрудничать с российской стороной.