Нижний Тагил, Свердловская область, 10 июня, 2019, 18:15 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле произошёл хлопок газа в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Sverdlovsk.sledcom.ru Спасатели на месте взрыва газа

Дом находится на Черноисточинском шоссе. В результате хлопка мужчину выбросило из квартиры на улицу. Медики оказывают ему помощь. Начался пожар. К настоящему времени открытое горение удалось ликвидировать. Пожарные ведут проливку конструкций.

Два человека были спасены с четвёртого и пятого этажей по автолестнице. Также эвакуировали других жильцов, После окончательного тушения огня подъезд будет обследован. Известно, что на некоторых этажах подъезда выбило двери и окна. На месте ЧП создан оперативный штаб.