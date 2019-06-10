Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

Москва, 10 июня, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Товарищ Верховный Главнокомандующий —Президент Российской Федерации!

Граждане России, товарищи и друзья!

Обращение к Вам вызвано нашей тревогой о состоянии нации и существе того пути, которым двигается современная Россия как цивилизация и великая держава.

Мы — ровесники Победы, являемся участниками и живыми свидетелями всех побед и трагедий России в ее новейшей истории, посвятили служению Отечеству всю свою жизнь и сегодня, как и клялись Родине в воинской присяге, делаем это «…мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами».

Сегодня только мы — поколения детей победителей в Великой Отечественной войне — имеем честь, смелость и решительность донести до Вас и наших сограждан правду.

Правда жизни и нашего национального бытия тревожна.

Мы — Россия — проигрываем войну!

При существующей ситуации и тенденциях развития страны успешного исторического будущего у России нет!

Мы высоко оцениваем и приветствуем внешнеполитический курс и успехи России в мире, блестящий стратегический успех Крыма и усилия государства по развитию современной армии, Вашу личную работоспособность и титанический труд.

Тем не менее…

РОССИЯ В ВОЙНЕ — это очевидно.

Закрывать на это глаза, не замечать и пытаться жить мирной жизнью, позволять себе «головокружение от успехов», не готовить государство, экономику и население к войне — значит одно — заранее проиграть войну и прекратить исторический путь России как цивилизации, великой державы и суперэтноса.

Почему мы встревожены возможным поражением России в войне и даже думаем о целенаправленной — осознанной или бездумной — сдаче страны и предательстве нашего народа?

Все просто — объективные законы войны, которые нашему политическому руководству, кажется, неведомы, говорят — нельзя победить в войне:

когда против государства ведется война, а оно живет мирной жизнью;

если у страны нет концептуальных основ существования, нет принятой идеологии национального бытия и этики государственного управления;

когда у государства, страны и народа нет образа будущего и национальной стратегии, то есть мы не знаем куда идем, как идем и зачем существуем — кроме как безмерно потреблять и радоваться еде и благам «цифровизации», к чему зазывает и учит нас западный мир и наше собственное правительство;

если власть не усвоила того, что государство ведет войну, армия сражается в войне, но только население страны воюет и побеждает или проигрывает в войне, и тогда гибнут все — и потому наша власть не готовит к войне ни государственный аппарат, ни национальную экономику, ни население, ни территории страны;

если у армии нет государственной идеологии воинской службы, необходимого теоретического и мобилизационного базиса, подготовленных резервов и ресурсов, а сама держава лишена стратегической связности своих территорий;

когда наша военная мысль до сих пор не дала систему показателей и критериев состояния войны и мира, и государство не имеет алгоритмов перехода к военным мобилизационным государственным практикам;

когда необходимость национальной мобилизации очевидна, но все связанное с ней специально избегается правительством страны, которое этой проблемы не знает, знать не хочет и дело делать не умеет;

когда Генштаб России получает от нашего политического руководства лишь невнятные сигналы «о возможности выиграть войну на кнопках и технологиях» и не может полноценно и полновластно руководить страной в войне, которая фактически уже идет, но она «не называема», и мы теряем историческое время, не готовясь к войне настоящим образом;

когда твоя экономика — есть часть экономики твоего врага и зависит от него;

когда стратегическое планирование экономического развития отсутствует и в стране по-прежнему господствует контролируемый Западом рынок;

когда частная инициатива, средний и малый бизнес под прикрытием слов «всех великих» о его защите на деле целенаправленно уничтожаются;

когда практически вся национальная информационная сфера действует непрофессионально и антинационально;

если национальная культура, опутанная коммерцией и погоней за прибылью любой ценой, все сильнее смыкается с западными и ЛГБТ ценностями и проигрывает в национальном культурном творчестве, отдавая «на откуп» купцам от культуры и нашим врагам борьбу за души, сердца и умы молодых соотечественников;

когда национальная наука переходит на «подножный корм коммерции», так как государство не определяет ей высокие цели и перспективные задачи и не создает великих научных проектов мирового и национального уровня;

если государство беспрестанно заявляет о патриотизме и обороноспособности, страны, но не заказывает и не оплачивает подготовку граждан к защите Отечества, а отдает немалые средства непонятно кому и на выходе остается и без патриотов, и без своих защитников;

когда ДОСААФ России как уникальное общественно-государственное объединение, которое исторически и специально уполномочено правительством страны выполнять государственные задачи по подготовке граждан России к защите Отечества и которое способно решать вопросы подготовки специалистов для армии, авиации и флота, а также готовить специалистов и граждан России для национального мобилизационного резерва общего назначения и территориальной обороны регионов страны, и которое в буквальном смысле слова продуцирует патриотизм и стратегическую мобилизационную устойчивость государства — но в полной мере не востребуется, а действиями бюрократов последовательно уничтожается и приводится в состояние стойкой недееспособности методами «простого бюрократического наплевательства и беспредела» при ее полной поддержке «на словах»;

если патриотизм в стране «почетен, но бесхозен», а наша школа принципиально не воспитывает достойных граждан России и ее защитников, не готовит юношество, способное самостоятельно думать, принимать нравственные решения, правильно формулировать и ставить вопросы и идти к иным целям, кроме как «зарабатывать много денег, сразу и не прикладывая больших усилий»;

когда при всеобщем официальном государственном внимании к молодёжи ей некуда деваться, так как молодым людям просто негде работать, их никто не ждет, а Отечество их никуда не зовет;

когда наша пятая колонна на деньги Запада, как паразиты, ковыряется в наших национальных ранах и «свободно и ретиво пляшет обрядовые пляски вокруг костра российской государственности», но никто этого не видит или не хочет замечать и не пресекает;

если лицемерие, как высшая форма лжи, утвердилось в качестве «желательной» формы и принципа взаимодействия власти с народом, и это принимается властью и обществом как норма;

если правоохранительная сфера не корчует преступность и «вражеские плацдармы» на нашей территории, а поглощена поиском «свободной» собственности и охраной «конспиративных квартир полковников-миллиардеров»;

когда вор не сидит в тюрьме и у него не конфискуется имущество, и он не отвечает своей жизнью за совершенные преступления;

когда государственная должность становится самой желанной и наследуемой синекурой, не связанной ни гражданской присягой, ни этикой, ни нормами необходимого служебного ограничения прав личности;

когда государство не очищается от скомпрометировавших себя чиновников, а бездарный и преступно халатный, но «свой» чиновник не несет персональной ответственности за совершенные должностные преступления, за качество и последствия принятых или непринятых им решений, а попросту «переходит на другую работу»;

когда государство принципиально не готовит и не воспитывает новый профессиональный слой государственных служащих;

если на государственной гражданской службе нельзя сделать честную служебную карьеру, так как каждый бюрократ продвигает «своих» — лояльных и зависимых;

когда главная наша политика — кадровая политика государства — находится в том же месте, что и государственная идеология, и национальная стратегия;

когда наш народ, который все понимает и «радуется жизни», но уже с тревогой недоумевает, почему ему не говорят правды и не готовят к войне, которая неизбежна в ее вооруженной форме на нашей национальной территории, и еще надеется на ясные действия государства, но уже сосредотачивается и начинает готовиться к войне сам.

***

Мы считаем, что в этих условиях:

когда наше национальное бытие — бесцельно;

когда наша власть находится в плену либеральных иллюзий, собственного самомнения и тотальной безответственности;

когда власть утрачивает последние профессиональные кадры, навыки и знания управления государством, в том числе при мобилизации и выживании в войне (эти вопросы намеренно не рассматриваются, не обсуждаются и не решаются на всех уровнях власти);

когда власть теряет доверие народа и не способна служить Отечеству верою и правдою, а только «себе любимым»;

когда элита нации формируется из лояльных успешных менеджеров и безответственных говорунов, не имеющих собственных успехов в руководстве реальным делом и к нему не способных;

когда «проклятый доллар» сметает любую ответственность, нравственность, культуру, образование, умы и сознание наших граждан;

когда обязанности человека, общества и государства целенаправленно размываются и заменяются «правами, которые разрешают всё»;

когда специально не реализуются самые главные внутренние потребности и запросы нашего народа на справедливость и правду;

когда свою победу над Россией наш враг обеспечивает недеянием ее власти по спасению страны;

шансы России победить в войне и обеспечить себе успешное развитие и историческую вечность уменьшаются, и ее историческое время сокращается.

Самое главное и страшное — все обо всем знают, но мало что делают на уровне своей ответственности.

Представляется, что дело здесь в негативном кадровом отборе, отсутствии должного образования, безнаказанности, безответственности и в боязни потери должности с риском последующего обнищания и забвения.

Таковы только некоторые истоки национальной деградации.

Именно так закатывались и исчезали из истории человечества даже самые успешные империи и цивилизации.

***

К сожалению, такова горькая правда жизни.

И это не «огульная хула», а наша боль и трагедия народа, так как сегодня опять, как и в 1941 году, ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!

Очевидно, что ситуацию необходимо менять!

Необходимо быстро и эффективно устранить названные нестроения и сформировать ПОЗИЦИЮ НАРОДА, так как без собственной и защищаемой всей мощью России позиции народ может превратиться в «гонимую врагом толпу», собственно, для недопущения чего и предназначено Верховное главное командование.

Безусловно, потребуются новые решения, новые люди и прямой личный контакт Верховного Главнокомандующего с народом и с национальным экспертным сообществом — пророками в своем Отечестве.

Уважаемый товарищ Президент России!

Народ доверил Вам руководить Россией в этот судьбоносный период ее истории — опирайтесь на народную силу и управляйте ею в интересах самого народа!

Победный дух русского народа и его вера в Вас еще не угасли.

Но сегодня мало идти вместе в колоннах Бессмертного полка!

Нам также всем вместе надо сделать все, чтобы его колонны и наша национальная история не множились новыми жертвами войны, которая уже идет!

Сегодня, когда «цветы зла» уже проросли и всем известны, надо немедленно переходить к прямому президентскому правлению и осуществлять верховную (а не исполнительную) власть в России от имени всего народа — единственного и легитимного источника власти!

Это значит, что Вам доверяется выражать, проводить в жизнь и защищать исторические чаяния и позицию народа, а не сиюминутные заботы и потребности правительства, партий, кланов или своей администрации.

На этом пути мы вместе с Вами, и мы всемерно поможем Вам.

Мы уважаем Ваш личный труд на благо России, и дай Вам Бог здоровья и сил.

Руководите страной твердой рукой.

Настало время для приказа — НИ ШАГУ НАЗАД!

Мы верим и знаем, что у нас все получится.

С уважением,

Александр Иванович Владимиров, 17 апреля 1945 года рождения, сын ленинградской блокадницы и офицера фронтовика, старший суворовец России, выпускник Московского СВУ 1963 г., президент Коллегии военных экспертов России, автор фундаментального труда «Основы общей теории войны», кандидат политических наук, генерал-майор в отставке.