Москва, 10 июня, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Экс-полковник Дмитрий Захарченко получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Приговор 10 июня огласила судья Елена Абрамова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Он также должен выплатить штраф в размере 117 млн рублей.

«Период нахождения Захарченко под стражей в следственном изоляторе зачесть в срок лишения свободы», — сказала судья.

Обвинение требовало для бывшего полковника 15,5 года лишения свободы, а также штраф в размере 500 млн рублей.

Один из эпизодов обвинения, получение взятки в размере 800 тысяч долларов от от владельца ресторанов сети «Ла Маре» Мехди Дусса, суд счёл не доказанным.

Дмитрия Захарченко лишили звания полковника, государственных наград и медалей.