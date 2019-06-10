Нижний Новгород, 10 июня, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода установила факты нарушения сроков рассмотрения жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях. Также выяснилось, что в январе-феврале должностные лица Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАПАФ ОДД ГИБДД) уничтожили более 117 тыс. фотоматериалов или 46% от общего объема, сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Таким образом, почти половина правонарушителей избежала ответственности, установленной законом.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены факты ненадлежащего рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц на постановления о привлечении к административной ответственности, необоснованные отклонения жалоб грузоперевозчиков, незаконной отмены постановлений по административным делам, освобождения от ответственности виновных.

В адрес начальника управления МВД по Нижегородской области внесено представление, которое признано обоснованным. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле вице-премьер, курирующий транспорт, Максим Акимов заявлял, что к 2024 году на дорогах России появится в два раза больше камер фото‑ и видеофиксации. По его словам, установка камер пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализация которого рассчитана на пять лет.

По мнению вице-премьера, массовая установка камер станет серьезной мерой на пути к снижению числа аварий. Акимов уточнил, что по итогам 2018 года более 1,3 тыс. аварийно-опасных участков на дорогах России перестали быть таковыми после установки камер.