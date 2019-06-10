Санкт-Петербург, 10 июня, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Власти Петербурга объявили, что будут осуществлять программу «Умный город», предусматривающую внедрение новейших практик организации городского пространства и среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Виртуальная реальность на ПМЭФ-2019

О концепции «умных городов» корреспонденту ИА REGNUM на Петербургском международном экономическом форуме рассказала Роуз Скулер, вице-президент, генеральный директор по глобальным продажам продукции для центров обработки данных американской корпорации Intel.

Intel Роуз Скулер

— Верно, согласно прогнозам ООН, к 2030 году две трети мирового населения будут жить в густонаселённых городах и это настоящий вызов обществу. Концепция «умных городов» рассчитана на то, чтобы эффективнее сохранять ресурсы и направлять их в нужное русло, иными словами, оптимизировать все городские процессы.

По данным исследований, системы «умных городов» смогут высвобождать до 125 часов в год на каждого человека. И освобождение времени — не единственное преимущество. Например, анализ нагрузки электросетей помогает регулировать напряжение, поддерживать работоспособность инфраструктуры и так далее. Сегодня в среднем жители мегаполисов могут терять до 70 часов в год в пробках и из-за других проблем трафика, а «умный город» будет «спасать» 60 из них с помощью регуляции трафика.

Возможность контролировать состояние пациентов дистанционно (включая «телемедицинский» визит к врачу для больного несерьезным, но контагиозным простудным заболеванием) — может существенно снизить нагрузку на здравоохранение. Всё это обеспечивается созданием системы передачи, сбора, хранения и анализа больших данных. Однако все эти процессы равнозначны по важности, и при недостаточной функциональности даже одного из этих элементов вся система «умного города» работать не сможет.

— Распространение технологий за пределами городов — это вопрос времени и инвестиций. В этом вопросе крайне важно строить партнерские экосистемы для преодоления всех трудностей на пути масштабного распространения технологий.

— Цифровизация, использование больших данных, умные пространства и прочие технологические достижения должны использоваться только для улучшения качества жизни людей. Наиболее очевидным механизмом для снижения рисков, связанных с накоплением информации, является обезличивание данных на этапе их сбора на периферийных устройствах.

— Трудно дать универсальный рецепт. Однако на данный момент IoT (интернет вещей), лежащий в основе системы умного подключённого города, в наибольшей мере зависит от развития сетей связи пятого поколения. Поддержка распространения 5G сможет дать мощный импульс развитию умных систем не только города, но и различных индустрий.

Беседовала Карина Саввина