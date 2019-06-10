Москва, 10 июня, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Органы государственной статистики РФ дискредитировали себя, и доверие к ним упало «ниже плинтуса», считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он 10 июня рассказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина вывести Росстат из подчинения Министерству экономического развития РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Кудрин пытается показать, что он в стороне от этого бардака, который творится в стране, — сказал Жуковский. — Конечно, вывод Росстата из подчинения Министерству экономического развития РФ — это абсолютно правильная вещь. Об этом говорили уже все. Действительно, чтобы избежать конфликта интересов и чтобы министерство, отвечающее за исполнение майских указов, не имело контроля над органом, который отвечает за сбор статистических данных. Росстат должен быть максимально независим не только от Министерства экономического развития, но и от всего правительства РФ. Росстат должен находиться под контролем парламента».

По мнению Жуковского, органы государственной статистики РФ себя очень сильно дискредитировали.

«Доверие к ним упало ниже плинтуса, — подчеркнул экономист. — А Кудрин же даёт понять, что система тонет, что он всех предупреждал, что в стране кризис. Он себе готовит плацдарм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики не должна находиться в зависимости от органов, которые планируют экономическую политику страны. Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.