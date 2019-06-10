Москва, 10 июня, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Казахстан продемонстрировал успешную модель плавной передачи власти от бывшего президента Нурсултана Назарбаева к президенту Касым-Жомарту Токаеву, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Lena1964 Казахстан. Астана. Дворец Президента

По его мнению, важно, что выборы прошли в полном соответствии с законом, и результат более чем убедительный — более 70% голосов.

«Для России такой результат выборов означает преемственность в процессах, которые идут в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и во многих совместных проектах — от военных и до транспортных», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2019 года политик Касым-Жомарт Токаев, согласно данным экзитпола института «Общественное мнение», набрал 70,13% на президентских выборах в Казахстане.

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