Вашингтон, 10 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум. В Балтийском море начались ежегодные военно-морские учения Североатлантического альянса BALTOPS, в которых принимают участие свыше 8,5 тыс. американских и европейских военных из 18 стран, сообщается на сайте НАТО.

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«Они (военные учения) не направлены против кого бы то ни было, — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. — Но очевидно, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма».

По её словам, в ходе учений будет видно, «насколько хорошо силы НАТО работают вместе и как могут защитить себя от любого противника».

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения НАТО BALTOPS проходят с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. По плану учений будут проведены десантные операции, тренировки по борьбе с подводными лодками, надводными кораблями и авиацией противника. Основная часть манёвров будет проходить возле границ России.

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