Астана, 10 июня, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил избирателей за оказанное доверие после публикации предварительных результатов голосования. Об этом сообщили 10 июня в республиканском общественном штабе кандидата в президенты.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что предвыборная кампания в Казахстане носила цивилизованный характер и представляла собой конкуренцию предвыборных программ.

«Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьёзно вырос», — добавил президент республики.

Напомним, согласно данным экзитпола института «Общественное мнение», кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70,13% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от национал-патриотического движения «Судьба нации» Амиржан Касанов, набравший 15,39% голосов.