Цхинвал, 10 июня, 2019, 01:27 — ИА Регнум. По результатам обработки данных с 20% избирательных участков на выборах в парламент Южной Осетии первое место заняла партия «Единая Осетия», передает 10 июня RT со ссылкой на председателя ЦИК республики Беллу Плиеву.

Герб Южной Осетии

Согласно предварительным данным, лидирующие позиции занимает «Единая Осетия» с 3279 голосами, на втором месте Народная партия (1790), следом идет партия «Ныхас», набравшая 1171 голос избирателей.

Как сообщалось ранее, явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 55,6%. Этот показатель делает выборы состоявшимися, поскольку по закону республики порог явки не должен быть менее 50%.

Всего на выборах в парламент Южной Осетии вышли семь партий: «Единство», «Фыдыбаста», «Единая Осетия», «Единство народа», «Ныхас», Народная партия и Коммунистическая партия. Кроме того, 98 кандидатов пошли на выборы по одномандатным округам.