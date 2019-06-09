Астана, 9 июня, 2019, 20:32 — ИА Регнум. «Результат Касым-Жомарта Токаева на выборах будет несколько более скромным, чем результат Нурсултана Назарбаева на прошлых выборах. Хотя бы из соображений аппаратных приличий», — заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя ИА REGNUM завершившиеся выборы президента Казахстана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Собеседник оценивает предвыборную кампанию в Казахстане как «приемлемую».

"Прошли дебаты, выдвинуто большое количество кандидатов «на любой вкус». Весь формальный набор предвыборной и выборной кампании присутствовал. Какого-то искрометного креатива я не заметил, но едва ли он был нужен», — отметил он.

По мнению эксперта, «формальные элементы кампании все же были нужны, несмотря на то, что результаты выборов были легко прогнозируемыми».

"Для общества нужна была демонстрация того, что есть какая-то возможность конкуренции, и для внешней легитимации тоже нужно было показать, что это выбор не из одного кандидата. На выборы пошли и либералы, и националисты, и правые…», — сказал он.

Минченко акцентировал внимание на том, что для Казахстана «внешнее признание очень важно».

"Учитывая тот факт, что страна, с одной стороны, является ближайшим союзником России. С другой — мы видим, что первый президент страны ведет сложную многовекторную политику, в которой есть Китай, тюркские страны и Запад, особенно Великобритания. Поэтому если речь идет о признании выборов и легитимности обновленной власти, особенно со стороны Запада, этот ритуал имеет значение», — пояснил он.

Политтехнолог подчеркнул, что «не стал бы называть эти выборы однозначно неконкурентными».

"Если процессом не управлять — он может выйти из-под контроля. Бывают же ситуации, когда происходит взрыв. Давайте посмотрим на две соседние страны — Казахстан и Киргизию. Вроде люди те же самые, а уровень политической конкуренции совершенно разный. При этом результаты Казахстана однозначно более впечатляющие. Хотя, конечно, вопрос «что является залогом этого успеха», конечно, остается дискуссионным. Либо это авторитарный режим и проводимая властью авторитарная модернизация, или принципиально другая ситуация с природными ресурсами, или что-то еще».

Политтехнолог отметил, что «в соседней Киргизии переход к революционным событиям происходит на раз-два».

"Рискну предположить, что результат Касым-Жомарта Токаева на выборах будет несколько более скромным, чем результат Нурсултана Назарбаева на прошлых выборах. Хотя бы из соображений аппаратных приличий. Кроме того, процент голосов за Токаева — это больше показатель рейтинга доверия решениям Назарбаева, чем прямая поддержка нового президента», — резюмировал Евгений Минченко.