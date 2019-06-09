Варшава, 9 июня, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Польская компания — оператор нефтепровода «Дружба» PERN возобновила прокачку российской нефти в пункте приема Адамово на границе с Белоруссией. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Катажина Красиньская.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

«В воскресенье утром закачка не загрязненной органическим хлором нефти была возобновлена в систему передачи PERN», — сказала она.

Также Красиньска подчеркнула, что PERN запустила механизм текущего контроля качества, чтобы постоянно вести мониторинг поступающего из Белоруссиироссийской нефти.

Напомним, что в апреле в магистральный нефтепровод «Дружба» попала нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями. Выяснилось, что грязную нефть в трубопровод слили представители частных компаний, которые таким образом пытались скрыть хищения нефти.

Загрязненная нефть дошла до Белоруссии после чего прокачка была остановлена. Теперь компании «Транснефть» придется выплачивать компенсации.