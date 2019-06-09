Вашингтон, 9 июня, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики предупреждают крупные международные технологические компании о серьезных последствиях в случае, если они будут поддерживать санкции, введенные властями США против китайского бизнеса. Об этом 8 июня пишет американская газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Издание пишет, что Пекин сделал предупреждение ряду крупных международных технологических компаний, среди которых, Dell, Microsoft, южнокорейские Samsung Electronics и Hynix, а также британская ARM. На эту тему даже состоялась встреча.

На этой встрече представители китайских властей из Национальной комиссии по развитию и реформам, Министерства коммерции и Министерства промышленности и информатизации КНР, прямо заявили, что те из компаний, которые будут поддерживать американские санкции, столкнутся с очень серьезными последствиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая министерство торговли США ввело санкции против китайской технологической компании Huawei. Вашингтон обвиняет эту компанию в угрозе национальной безопасности США.