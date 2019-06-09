Москва, 9 июня, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Кремля, которая начал прием вопросов для Прямой линии.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени 20 июня. Транслировать Прямую линию с Владимиром Путиным будут телеканалы: «Первый канал», ОТР, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, МИР, а также радиостанции: «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Уточняется, что прием вопросов начался сегодня в 8:00 по московскому времени и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Стоит отметить, что Прямая линия с Владимиром Путиным проходит каждый год начиная с 2001 года.