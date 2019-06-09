Астана, 9 июня, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В Казахстане сегодня, 9 июня, проходят выборы президента республики. Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане, однако страну до этого в течение почти 30 лет возглавлял Нурсултан Назарбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Казахстане

20 марта Назарбаев объявил о своей отставке, и главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. По происшествии трёх недель с момента вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы президента.

За пост президента страны борются семь человек, в том числе сам Токаев. Срок президентских полномочий — пять лет. На выборах нет порога явки, так что они состоятся в любом случае. Но для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов, в противном случае будет назначен второй тур.

Назарбаев, который сохранит ряд властных полномочий, в частности председательство в Совете безопасности Казахстана, уже проголосовал на выборах и заявил, что граждане республики сегодня выбирают будущее.

«Сегодня проходят выборы президента нашей страны, народ выбирает не только человека, но и свое будущее, свою судьбу», — сказал он.

Назарбаев пояснил, что он приостановил свои президентские полномочия для того, чтобы передать власть следующему поколению.

«Я думаю, это правильно, потому что всё идет, всё развивается, движется. Наша страна тоже, как все демократические государства, должна сменять власть», — сказал Назарбаев.