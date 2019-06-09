Москва, 9 июня, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Участие группы «Машина времени» в сборном концерте у стен Кремля в честь Дня России 12 июня отменяется. Об этом сообщил 8 июня лидер группы Андрей Макаревич в своём Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Андрей Макаревич

По словам Макаревича, группу исключили из списка выступающих, потому что «кто-то кому-то позвонил».

Пресс-секретарь группы Антон Чернин подтвердил журналистам информацию об отмене участия музыкантов в сборном концерте. По словам Чернина, об исключении «Машины времени» из списка выступающих на Красной площади сообщили непосредственно из компании «Арс», одного из организаторов концерта.

Предполагалось, что в концерте в честь Дня России 12 июня примут участие звёзды российской эстрады, такие как Надежда Бабкина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Пелагея. При этом финальный список участников официально объявлен не был.

Стоит отметить, что ранее Макаревичу пришлось оправдываться перед поклонниками «Машины времени» за участие в концерте. Артиста критиковали за «сотрудничество с властью» и обвиняли в непоследовательности поступков, на что он попросил не искать в его действиях «политический подтекст».