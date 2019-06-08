Донецк, 9 июня, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Минометный расчет ВСУ, обстреливающий мирных жителей Донбасса, был уничтожен ответным огнем, сообщает 8 июня пресс-служба Народной милиции ДНР.

ИА Красная Весна Цель уничтожена

По данным источника, 8 июня с подконтрольной украинским силовикам стороны, с позиций 53-й отдельной механизированной бригады, из орудия калибром 120 мм и 82 мм велся огонь по жилым кварталам поселка им. Гагарина на окраине Горловки. В результате было повреждено два здания, в том числе многоэтажное.

«Всего по населенному пункту было выпущено двадцать мин. Огонь также велся из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — сообщается в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.

Жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Ответным огнем удалось ликвидировать минометный расчет ВСУ и броневую машину пехоты. По предварительной информации, уничтожены также трое украинских военнослужащих, двое получили ранения.

Ранее в ДНР сообщили о ликвидации разведывательного беспилотника ВСУ.