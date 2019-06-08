Москва, 8 июня, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Предварительные результаты подтверждают объективность проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ), сообщает 8 июня пресс-служба Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Согласно предоставленной ведомством информации, результаты по ряду дисциплин остались в 2019 году на уровне прошлогодних, в частности по литературе, географии и базовой математике. Несколько лучшая тенденция наблюдается по профильной математике.

Ведомством отмечается также и сокращение, в сравнении с прошлым годом, числа участников ЕГЭ по базовой математике, их стало на 5 тыс. человек меньше, не сумевших преодолеть минимальный балл. Испытания по географии не смогли пройти порядка 6% из 17 тыс. участников, а по литературе 4% из 44 тыс. человек, не преодолев минимальный порог. По сравнению с прошлым годом экзамен по литературе выбрало на 1,5 тыс. человек больше.

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, — говорится в сообщении Рособрнадзора, — Важно, что в отличие от прошлых лет, в 2019 году стобалльные результаты показали обучающиеся из 69 субъектов РФ».

Напомним, основной период ЕГЭ 2019 года будет проходить с 27 мая по 1 июля. На данный момент для участия в нем зарегистрировано около 750 тыс. человек, из них 662 тыс. — это выпускники 2019 года.