Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 18:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, на площадке event-пространства «Точка кипения» стартовал региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Несколько сотен участников будут работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях — «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика», а также «ЖКХ и городская среда».

Пресс-служба проекта «Цифровой прорыв» Полуфинал

В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.

Более 5,5 тысяч жителей Северо-Западного федерального округа подали заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв», из них почти 2 тысяч человек прошли более 12 тысяч тестов в рамках дистанционно этапа. В церемонии открытия принял участие заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, а также представители компаний-партеров конкурса: Екатерина Солнцева, директор по цифровизации ГК «Росатом», Павел Коротин, директор филиала ПАО «МТС» в г. Санкт-Петербурге, Даниил Тихомиров, руководитель ПАО «МегаФон» в Санкт-Петербурге.

Одновременно со стартом проекта в Санкт-Петербурге, региональный этап открылся еще в четырех городах: Ростов-на-Дону, Владивосток, Воронеж и Томск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний. Они отберут самые яркие и конкурентоспособные прототипы цифровых продуктов, а команды, создавшие их, получат возможность выйти в финал.

«Мы уверены, что на хакатоне специалисты смогут раскрыть весь потенциал и создать прототипы решений, которые улучшат жизнь петербуржцев в различных социально значимых областях — здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте и логистике, — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, — Надеемся, что наше сотрудничество со специалистами из Санкт-Петербурга принесет государству не только новые технологические решения, но и обеспечит кадровый рынок высококвалифицированными командами профессионалов».

«Сегодня среди сервисов МТС большое количество инновационных решений. Для разработки таких продуктов компании требуется больше перспективных специалистов, поэтому за последнее время количество ИТ-вакансий в МТС существенно увеличилось, и значительная часть позиций закрывается молодыми специалистами. Для привлечения молодежи мы используем различные офлайн‑ и онлайн-инструменты. Мы верим, что среди участников «Цифрового прорыва» большое количество талантливых специалистов, которые могут стать частью команды МТС», — подчеркнул Павел Коротин, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля текущего года. Главная цель проекта — найти новые кадры для решения задач потию цифровой экономики во всех регионах России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех субъектов РФ.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. К участию в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приглашены более 19 тысяч человек.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС».

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