Новосибирск, 8 июня, 2019, 16:18 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 8 июня, стартовали мероприятия XIX Федерального Сабантуя. В первый день новосибирцам и гостям города были представлены сельскохозяйственные выставки, а на ипподроме прошли конноспортивные соревнования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Сабантуй в Новосибирске

Напомним, что Сабантуй будет праздноваться в Новосибирске два дня с 8 по 9 июня. Он объединяет людей всех возрастов и профессий, наций и верований и символизируетпреемственность прошлого, настоящего и будущего. Федеральный Сабантуй включён в список «Шедевры нематериального наследия человечества», а с 2004 года проходит под эгидой ЮНЕСКО.

Участие в сегодняшних мероприятиях на ипподроме Новосибирска принимали и официальные лица: заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий и заместитель премьер-министра Татарии, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

На ипподроме прошли призовые конные скачки и заезды, скачки непрофессиональных ездоков на лошадях без сёдел, а на выставке были представлены племенные животные (коровы, овцы, кролики, птицы), изделия народных промыслов, сельхозпродукция.

«Новосибирской области выпала огромная честь — принимать Федеральный Сабантуй. То, что к нам приехали друзья из Татарстана, подчёркивает близость отношений и восприятия многих позиций. Наш регион выбран неслучайно, потому что татары проживают на территории многих районов и имеют свои традиции», — прокомментировал Александр Дубовицкий, подчеркнув, что праздник окончания весенних полевых работ близок многим сельским жителям области, вне зависимости от национальности.

Как рассказал Василь Шайхразиев, при подготовке к празднику были объединены усилия двух регионов.

«Сегодняшняя организация всех условий для массового пребывания гостей сделана на пять с плюсом. Такое ощущение, как будто мы из Татарстана никуда не выезжали — здесь так же красиво, тепло, гостеприимно, много зрителей и участников. Я не чувствую большой разницы — как у себя дома. Это показатель того, что мероприятие проходит хорошо», — сказал Василь Шайхразиев.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, на конноспортивные соревнования в Новосибирск съехались участники из семи регионов России — Бурятии, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской, Томской и Новосибирской областей. К участию были допущены лошади орловской, русской, американской и французской рысистых, чистокровной верховой пород.

Здесь же выступали творческие коллективы Новосибирской области и Татарии.

Также сегодня, 8 июня, в Государственном концертном зале имени А. М. Каца прошла выставка мастеров народных художественных промыслов и ремёсел Татарии, а также выставка исторической фотолетописи, посвящённая сибирским и уральским татарам. Коллективы Государственного ансамбля песни и танца Татарии и Государственного академического Сибирского русского народного хора представили совместную большую концертную программу.

«Сабантуй сегодня в Новосибирской области воспринимается не как чей-то национальный праздник, а как долгожданный праздник для всех жителей нашего многонационального региона. Однако, в этом году Новосибирская область стала центральной площадкой Всероссийского Федерального Сабантуя. Это совсем другой уровень. Уверен, что этот Сабантуй войдёт в историю нашей области», — отметил губернатор региона Андрей Травников.

А Василь Шайхразиев, в свою очередь, от имени главы Татарии Рустама Минниханова выразил благодарность руководству области и лично Андрею Травникову за приём гостей и участников Сабантуя и организацию всех мероприятий.

Напомним, что завтра, 9 июня, участие в мероприятиях XIX Федерального Сабантуя примут губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Татарии Рустам Минниханов. Они подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Праздник продолжится на Михайловской набережной, где запланирована торжественная церемония открытия. Здесь же пройдут многочисленные мероприятия: концерт творческих коллективов, подготовлена интерактивная площадка «Татарское подворье», запланированы соревнования по тюркской борьбе «Корэш», национальные игры, ярмарка НХП, дегустация блюд национальной кухни.

Планируется, что в межнациональном празднике примут участие жители городов и районов Новосибирской области, гости и делегации из более чем 40 регионов России. По официальным подсчётам, в общей сложности Сабантуй соберёт в Новосибирске более 10 тысяч человек.

Федеральный Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ. Он отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах. В Новосибирской области региональные и районные праздники проходят уже более 25 лет. Но в 2019 году Новосибирская область впервые стала центром празднования Федерального Сабантуя — 19-го по счёту в современной России.