Посёлок городского типа Гари, Свердловская область, 8 июня, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Свердловской области потушен пожар на территории исправительной колонии № 8. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

Вертолёт «Ми 8» МЧС сбросил на очаг возгорания 70 тонн воды. Тушение пламени было осложнено порывистым ветром, с помощью которого огонь быстро распространялся по деревянным постройкам.

Пострадавших в результате пожар нет.

Огонь тушили около пяти часов. Напомним, пожар возник утром.