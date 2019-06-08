Сеул, 8 июня, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Глобальные поставки смартфонов снизятся в 2019 году на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys, опубликованный на сайте организации.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

Эксперты Canalys представили прогноз глобального рынка смартфонов в мае, однако обострение торговой войны между Китаем и США заставило компанию пересмотреть ожидаемый уровень поставок. Аналитики прогнозируют, что если не произойдёт серьёзных политических изменений, то в 2019 году будет поставлено 1,35 млрд смартфонов, что на 3,1% меньше, чем в 2018 году.

Ожидается, что падение продаж смартфонов Huawei, вызванное американскими санкциями, будет частично компенсировано ростом поставок южнокорейской компании Samsung. Эксперты считают, что поставки смартфонов начнут расти в 2020 году, достигнув 1,35 млрд устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году поставки смартфонов впервые упали в годовом исчислении, снизившись на 5%.