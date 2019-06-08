Оренбург, 8 июня, 2019, 15:20 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 8 сентября, региональное отделение КПРФ утвердило в качестве кандидата на губернаторских выборах Максима Амелина — первого секретаря обкома и депутата Заксобрания региона. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM в председатель счетной комиссии конференции реготделения Денис Батурин, замечаний от представителя облизбиркома при проведении конференции нет, за кандидатуру Амелина проголосовали 64 кандидата, против — семь.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие КПРФ

«Мы рассчитываем пройти муниципальный фильтр. Практически уверены, что это удастся. У нас есть договорённость с независимыми депутатами», — сказал Батурин.

11−12 июня Максим Амелин планирует подать документы в облизбирком. Стоит отметить, итог партконференции не стал неожиданностью. Партия первой заявила о своем кандидате (Максиме Амелине), которого намерена выдвинуть на выборы. Напомним, в апреле такое заявление сделал заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции, посвящённой старту региональной выборной кампании 2019 года.

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Напомним, что 8 сентября 2019 года в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Кроме КПРФ о своих выдвиженцах уже заявили три партии. «Единая Россия» утвердила кандидатуру врио губернатора Дениса Паслера, Парнас — пенсионера Сергея Столпака, «Защитники Отечества» — бывшего главного федерального инспектора по Башкирии и Оренбуржью Петра Капишникова. Все они уже уведомили облизбирком о своем выдвижении на выборы.

Для регистрации выдвиженцам необходимо в период до 29 июля собрать в свою поддержку не менее 242 подписи (5% от общего числа) депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Оренбургской области, в том числе 41 подпись депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Прием документов для регистрации кандидатов, уведомивших о своем выдвижении и собравших необходимое количество подписей, будет осуществляться Избирательной комиссией Оренбургской области в период с 19 по 29 июля.

Добавим, 10 июня запланирована конференция регионального отделения партии «Яблоко», которая намерена выдвинуть своего кандидата. ЛДПР планировала провести конференцию 9 июня, но затем дату перенесли на 15 июня. Главный вопрос — выдвижение кандидата на губернаторские выборы.