Гонконг, Китай, 8 июня, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Африканская чума свиней продолжает распространяться в Азии и уже привела к гибели 1,2 млн животных в Китае, сообщает новостной портал 20 minutos 7 июня.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

Первый случай чумы был зафиксирован в Китае в августе 2018 года. С тех пор производство свиного мяса в этой стране сократилось на 30%, а цены на продукцию поднялись на 40%.

«Это самая крупная эпидемия среди животных, которую мы видели на планете, и остановить ее невозможно, — сказал Дирк Пфайффер, ветеринар-эпидемиолог из Городского университета Гонконга, в интервью газете The Guardian.

Эпидемия распространилась на соседние Вьетнам и Камбожду. На минувшей неделе министерство сельского хозяйства Вьетнама заявило, что чума зафиксирована в 48 из 63 провинций страны, выбракованы 6% поголовья свиней в стране. Таиланд — второй производитель свиного мяса в Азии после Китая — находится в состоянии повышенной готовности к борьбе с чумой.

Некоторые средства массовой информации сообщают, что для борьбы с эпидемией, возможно, придется уничтожить до 200 млн свиней, что соответствуют четверти мирового поголовья. Уничтожение зараженных животных — единственный путь остановить эпидемию, поскольку до сих пор не изобретена действенная вакцина.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в северокорейской провинции Чагандо.