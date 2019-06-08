Виннипег, Канада, 8 июня, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Российский голкипер хоккейного клуба «Виннипег Джетс» Михаил Бердин не считает себя воспитанником уфимской команды «Салават Юлаев». Его мнение на эту тему 8 июня приводит ProSportStory.

Nhl.com Михаил Бердин

«Я себя, если честно, не считаю воспитанником «Салавата Юлаева». Там со мной не очень красиво поступили», — заявил хоккеист, отметив, что при этом он не держит на клуб обиды и у него остались хорошие отношения с тренерами и игроками «Салавата».

Также Бердин рассказал, что он считает, что для него больше сделали в другом клубе, хотя болеет все время за уфимскую команду.

Отметим, 21-летний Михаила Бердин покинул уфимский «Салават Юлаев» в возрасте 14 лет и в КХЛ права на него принадлежат московскому ЦСКА. В текущем сезоне игрок провел 23 матча в АХЛ и отметился в них 12 победами при двух играх, сыгранных «на ноль». Голкипер пропускал в среднем 2,34 шайбы за матч, отражая 92,7% бросков по его воротам.