Москва, 8 июня, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Защитник сборной Финляндии по хоккею Миика Койвисто, выступавший в минувшем сезоне в составе московского хоккейного клуба «Динамо», подписал контракт с швейцарским клубом «Берн», сообщает 8 июня Blick.

Dynamo.ru Миика Койвисто

Соглашение между хоккеистом и швейцарским клубом рассчитано сроком на один сезон.

Отметим, в прошедшем сезоне Миика Койвисто сыграл за московское «Динамо» в КХЛ в 48 матчах и смог набрать в них 18 (3 шайбы + 15 результативных передач) очков при 22 минутах штрафа. В шести играх плей-офф набрал 2 (1 шайба + 1 голевая передача) очка.

Напомним, также 28-летний хоккеист стал чемпионом мира в составе национальной сборной, отметившись в 10 матчах чемпионата мира 2019 года в Словакии двумя результативными передачами.