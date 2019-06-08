Вашингтон, 8 июня, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Реже всего гарантийное обслуживание требуется смартфонам китайской компании Huawei и американской компании Apple. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на данные исследовательской компании Harris Interactive.

Huawei.com Смартфоны Huawei

Специалисты Harris Interactive использовали базу данных крупной розничной сети электроники Darty. Они проанализировали более 130 тысяч случаев обращений владельцев устройств в сервисные центры во время действия гарантийного срока.

Обработка этих данных показала, что наименьшую вероятность поломки в течение гарантийного периода имеют смартфоны китайской компании Huawei, её суббренда Honor, а также американской компании Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди смартфонов, отремонтированных в 2018 году в сервисных центрах Москвы, 33% устройств были производства Apple, 18% — Samsung, 12% — Xiaomi и 9,6% — Huawei.