Новосибирск, 8 июня, 2019, 08:30 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись, на которой видно, как из трамвая вынесли мужчину, положили на асфальт, после чего общественный транспорт уехал. Судя по подписи к видео, случай произошёл поздно вечером 6 июня в Кировском районе Новосибирска на остановке «Бугринская роща», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Водитель трамвая выкинул на улицу мужчину которому стало плохо, часть 2» пользователя Roman**. youtube.com Инцидент в Новосибирске

«Пример заботы: вагоновожатый уложил мужчину загорать на солнце для восполнения недостатка витамина D», — подписал видео очевидец.

Прохожие вызвали лежавшему на асфальте мужчине скорую помощь.

По данным «Вестей Новосибирск», делом занимается отдел №8 «Кировский» ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

«Выяснилось, что пострадавшим является 52-летний житель Ленинского района. Когда его доставили в медучреждение, он не дождался осмотра и ушёл. Полицейские опрашивают работников данного трамвайного депо. В ведомстве отметили, что неизвестно, почему мужчине было плохо, так как врачи не успели его осмотреть и поставить диагноз», — отмечают «Вести».

Как пишут «НГС Новости» со ссылкой на мэрию Новосибирска, мужчина был пьян и во время поездки устроил драку.

«На конечном остановочном пункте «Бугринская роща» пострадавшего пассажира, по внешним признакам находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вынесли из салона трамвая на остановочную платформу. Трамвай продолжил движение по маршруту», — отмечает издание, подчёркивая, в мэрии уверяют, что начата служебная проверка, в ходе которой будет установлено, насколько правомерными были действия водителя и кондуктора трамвая.

Тем временем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, случаем заинтересовались в прокуратуре.

«Прокурор Кировского района Новосибирска Владимир Большунов организовал проверку по сообщениям СМИ о нарушениях законодательства при перевозке пассажиров и об охране здоровья граждан, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. — Прокурор оценит действия лиц, ответственных за перевозку граждан (в том числе по оказанию неотложной медицинской помощи), при наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования».

Отметим, что в сентябре 2016 года в Новосибирске произошёл аналогичный случай — в интернете появилась запись с камеры наблюдения, на которой видно, как водитель трамвая выволок из салона мужчину, не подававшего признаков жизни, и оставил его лежать на тротуаре рядом с рельсами на трамвайной станции «Бугринская роща». Скорую помощь ему вызвали прохожие.

Читайте также: В Новосибирске водитель трамвая выволок мужчину без сознания на тротуар

Как выяснилось позже, мужчина был сильно пьян.

В итоге водитель трамвая получил выговор и лишился премии.