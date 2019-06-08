Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Строительство второго блока АЭС «Аккую» (Гюльнар, Турция) начнётся в августе или в сентябре 2019 г., сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачёв на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По словам главы корпорации, общестроительная лицензия на второй блок получена Росатомом в 2018 г., а основная будет получена в ближайшие месяц — два. Строительство, вероятно, начнётся в августе или в сентябре.

Что касается третьего блока АЭС, Анкаре отправлены все документы для получения основной лицензии на строительство. Росатом ожидает, что получит документ в начале 2020 г.

Напомним, строительство «Аккую» началось 3 апреля2018 г. По российскому проекту будет построено и введено в эксплуатацию четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200.