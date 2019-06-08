Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 05:23 — ИА Регнум. В жилом доме на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого пострадали двое детей, передает телеканал РЕН-ТВ.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная охрана МЧС России

Сообщается, что пожар произошел в жилом доме на Петергофском шоссе в Красносельском районе Северной столицы. В результате пожара пострадали двое детей в возрасте 12 и 16 лет. Их отвезли в больницу с травмами. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской в Москве произошел пожар. В ходе ликвидации пожара спасатели эвакуировали восемь человек, среди которых был один ребенок. Спасенных позднее передали на осмотр медикам.