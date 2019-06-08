Сакраменто, США, 8 июня, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Причиной крупнейшего за всю историю американского штата Калифорния лесного пожара мог стать осколок раскаленного металла или искра, вылетевшая из-под молота, сообщает пресс-служба калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны.

После пожара в Калифорнии. США

Расследование, проведенное ведомством, выяснило, что пожар произошел по причине попадания искры или осколка раскаленного металла на пожароопасную почву. Предположительно, это могло произойти в момент, когда рабочие забивали в землю металлический столб. Пока власти не выдвигали кому-либо обвинений по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая пожарная служба Калифорнии назвала виновником лесного пожара энергетическую компанию Pacific Gas and Electric. Тогда, по версии ведомства, причиной возгорания стала авария, произошедшая на линии электропередач в округе Бьютт.