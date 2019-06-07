Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Вопрос участия иностранного бизнеса в российских нацпроектах стал основным на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесменами в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания ПМЭФ

По словам Белоусова, в основном на встрече выступали члены правительства, при этом вопросы обсуждались всеми и «никто не остался без ответа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня Путин заявил, что в реализации российских нацпроектов может активно участвовать иностранный бизнес.