Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Глава российской государственной космической корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил Китайской Народной Республике совместно заниматься созданием базы на Луне, а также сформировать совместную орбитальную группировку спутников зондирования Земли. Об этом Рогозин заявил сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Мы хотим развернуть там систему мониторинга космического пространства, изучать дальний космос, а в перспективе выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе», — сказал Рогозин, обращаясь к представителю Китайской Народной Республики Чжицзянь У.

Также Рогозин предложил создать единую российско-китайскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли и разделить в ней долю согласно участию каждой из сторон.

«Мы готовы выйти на совместный рынок, вплоть до того, чтобы создать совместную группировку дистанционного зондирования Земли. Вместе мы сможем многое», — подчеркнул Рогозин.