Москва, 7 июня, 2019, 21:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике больше не питают оптимизма относительно нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 7 июня при помощи телемоста сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

«Оптимизм улетучился в очень сжатые сроки. Мы опять смотрим реально на происходящее. Мы слышим громкие слова на поле переговоров в Минске, но на линии соприкосновения ситуация только обострилась. Я могу это связать с тем, что Зеленский пользуется слабым авторитетом или слабым влиянием среди большинства украинских боевиков, которые находятся на линии соприкосновения. Поэтому мы видим обострение уже после прихода к власти Зеленского и увеличение количества обстрелов», — сказал политик.

Предложения провести переговоры от Киева не поступало, отметил лидер народной республики. По его словам, на линии соприкосновения находятся радикальные националисты, которые всеми силами стараются не допустить перемирия сторон. Тем временем украинский лидер показывает себя со слабой стороны, постоянно меняя позицию.

«Мы увидели некое переобувание. Идёт заигрывание с радикалами. Чем это закончилось для Порошенко на выборах, мы все видели», — отметил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, разведка Луганской Народной Республики установила, что украинские вооруженные формирования размещают артиллерийские орудия и танки прямо в жилой застройке населённых пунктов.