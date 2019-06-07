Москва, 7 июня, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Зенитно-ракетные системы ПВО С-400 для Турции уже произведены и будут отправлены заказчику через два месяца, сообщил 7 июня журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Систем ПВО С-400

В интервью телеканалу НТВ Сергей Чемезов заявил, что турецкие военнослужащие, из которых будут сформированы расчёты С-400, уже закончили обучение, а сами комплексы ПВО, предназначенные для Турции, уже произведены российскими предприятиями.

Сергей Чемезов напомнил, что Турция вносила за российские ЗРС авансовый платёж.

«Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника. Плюс мы обучение уже завершили всех военнослужащих», — сказал руководитель «Ростеха».

Напомним, Турция заказала четыре дивизионных комплекта ЗРС ПВО С-400 на общую сумму $2,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают давление на Турцию, требуя отказаться от покупки российских систем ПВО С-400, способных в условиях радиоэлектронного противодействия на расстоянии до 400 км уничтожать аэродинамические и баллистические объекты, летящие со скоростью до 4,8 км/с.