Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская Народная Республика не создают военный союз и не работают вместе против кого-то. Об этом сегодня, 7 июня, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

«Мы не состоим с Китаем в военных союзах. Мы стратегические союзники, мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров. Мы не собираемся ничем подменять или заменять», — сказал президент России, отвечая на вопрос, могут ли торговые отношения России с Китаем заменить экономические связи РФ с Западом.

Российский лидер отметил, что отношения России с Европейским союзом всегда носили многоплановый характер, а товарооборот достигал $400 млрд. Но после 2014 года товарооборот упал почти в два раза, так как Запад ввел против России санкции. Сейчас товарооборот с Евросоюзом подтягивается к $300 млрд.

«Здравый смысл берет верх, и торговый оборот увеличивается. Мы открыты для работы со всеми», — подчеркнул Путин.