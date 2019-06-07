Москва, 7 июня, 2019, 18:32 — ИА Регнум. То, как изменяется мир, не вписывается в концепцию поведения США, считает член Совета Федерации РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 7 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

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«Если рушатся универсальные правила, тогда неизбежно [начинается] война всех против всех и [начинают предприниматься] попытки фрагментировать мир и навязывать свои особые порядки, что и делают сегодня США, — сказал Морозов. — Об этом говорил наш президент в Мюнхене 12 лет назад. Это был мир постюгославский, это был мир постиракский и мир, когда РФ, неожиданно для всех, как великая военная держава стала возвращаться на мировую сцену и получила право сказать то, что сказал Путин: «Кто вам сказал, что мир будет таким, каким вы его придумали?» За эти годы мир изменился. И меняется он по путинскому сценарию. Он действительно становится многополярным, усиливается роль РФ, усиливается роль Китая».

Мир, как полагает Морозов, становится по факту всё более многополярным.

«Но это не вписывается в концепцию поведения одного очень крупного мирового игрока — США», — подытожил сенатор.

Напомним, что поводом для этого комментария стало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что универсалистская модель глобализации превращается «в пародию, карикатуру на саму себя».

«Когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств. Как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединённые Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир. Кстати говоря, 12 лет назад я уже об этом говорил», — заявил Путин 7 июня, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума.