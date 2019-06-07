Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Владимир Путин будет внимательно наблюдать за ходом дела американского инвестора Майкла Калви, которого недавно отпустили под домашний арест по уголовному делу об экономическом преступлении. Об этом президент РФ заявил 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Ему инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые, в том числе многие здесь присутствующие его российские партнеры, утверждают, что это не так. Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что в России есть «судебная система соответствующая», а Калви считается невиновным, пока не вступил в законную силу обвинительный приговор.

«Я очень рассчитываю на то, что всё будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию этого американского партнера нашего, и будут приняты справедливые, законные решения. Я со своей стороны, мои коллеги из правительства будем за этим внимательно смотреть. И генеральный прокурор — вот он здесь, я вижу, сидит, господин Чайка — тоже будет внимательно за этим следить и контролировать этот процесс», — сказал Путин.

Он предложил всем бизнесменам, которые хотят работать в России, следовать российским законам, а также почитать Библию, а именно 10 заповедей про «не убий» и «не укради».

«Бизнесменам в США дают по 100−150 лет. Не воруй. Веди себя прилично, и дело с концом», — заключил Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля 2019 года. Его, как и других пятерых фигурантов уголовного дела, которые по решению Басманного суда столицы были взяты под стражу, обвинили в хищении 2,5 млрд рублей.

По версии следствия, эти деньги в начале 2017 года Калви похитил у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы. Бизнесмен якобы убедил совет директоров «Восточного» отдать свои голоса за соглашение об отступном, которое предполагало прощение кредита Первому коллекторскому бюро в обмен на пакет акций International Financial Technology Group S.C.A.

В апреле суд смягчил Калви меру пресечения на домашний арест.