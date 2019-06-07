Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Подготовку к началу поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» обсудили глава Газпрома Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба российской компании.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

«В настоящий момент на газопроводе ведутся пусконаладочные работы. Завершается строительство приграничной компрессорной станции «Атаманская», которая будет обеспечивать требуемое давление при поставках газа в КНР», — говорится в сообщении.

На встрече стороны обсудили ряд других вопросов сотрудничества, в частности, в области газовой электрогенерации, подземного хранения газа, газомоторного топлива.

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«Сила Сибири» — магистральный газопровод, по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет поступать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяжённость составляет около 3000 км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год. Запуск «восточного» маршрута запланирован на 1 декабря текущего года, а заполнение газом намечено на третий квартал.