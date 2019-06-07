Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 15:35 — ИА Регнум. В России до сих пор не решена проблема архаичности контрольно-надзорной системы. Об этом заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин заметил, что острых проблем, которые волнуют бизнес с точки зрения административного регулирования в России, еще достаточно.

«Прежде всего, это архаичность и явная избыточность контрольно-надзорных мер. Необоснованное, а порой и просто противоправное вторжение правоохранительных органов в деловую среду, в работу компаний», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что в 2019 году была запущена масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности, называемая «регуляторной гильотиной». Президент подчеркнул, что с 1 января 2021 года в России прекращает действие вся прежняя, во многом устаревшая нормативно-правовая база, а взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок, закреплен рискориентированный подход.

Напомним, как считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, в России прослеживается тенденция к усилению давления на бизнес со стороны силовых структур. Кудрин отметил, что две трети предпринимателей не доверяют российской судебной системе и правоохранителям.