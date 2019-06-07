Париж, 7 июня, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала победу над представительницей Великобритании Йоханной Контой в полуфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 45 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2)

(сс) Peter Menzel Маркета Вондроушова

Вондроушова один раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

В финале турнира Вондроушова сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти.