Таллин, 7 июня, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В эстонской волости Валга приступили к сносу пустующих многоквартирных домов. Как пишет издание err.ee, несмотря на юридические проблемы и нехватку средств, такое решение было принято по соображениям безопасности. Жители города вынуждены каждый день ходить мимо ветшающих домов с заколоченными окнами, которые грозят обвалом.

(сс) Momentmal Снос дома

По мнению главного архитектора волости Йири Тинтера, надо уже смириться с тем, что уехавшие люди сюда никогда не вернутся. «Это значит, что такие города должны стать компактнее. Это неизбежно ведет к сносу зданий и переселению людей», — говорит он.

«Одна проблема — юридическая. Как сносить здания, квартиры которого находятся в частной собственности? Вторая проблема — финансовая. Нехватка денежных и человеческих ресурсов тормозит процесс сноса и улаживание юридических вопросов», — рассказал изданию старейшина волости Маргус Лепик.

В сентябре государство планирует выделить на снос пустующих зданий в малых городах 800 тысяч евро, но это совершенно недостаточно. Деньги получат только три муниципалитета, какие — пока неизвестно.

В Валга насчитывается 80 частично или полностью пустующих многоквартирных домов. Кохтла-Ярве уже передал государству около 160 пустующих квартир. В крупных городах, таких как Таллин или Тарту, несмотря на снижение количества населения, некоторые дома постепенно приводят в порядок и заселяют. В малых городах такой тенденции нет.