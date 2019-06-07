Сеул, 7 июня, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Более 49 360 импортных автомобилей разных марок будут отозваны в Южной Корее за несоблюдение стандартов безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Автомобили в Сеуле

Согласно опубликованным данным, из страны будет отозвано 23 модели зарубежных автомобиля, в том числе Lexus ES 300h, SsangYong Tivoli и Mercedes C200.

Известно, что 27 262 автомобиля девяти моделей, в том числе Lexus ES 300h, ES350, GS450h, GS350, GS250, будут отозваны из-за проблем со светоотражателями. 3 715 автомобилей двух моделей SsangYong из-за проблем с топливным баком, 3 204 автомобилей четырех моделей Mercedes и 1 677 автомобилей трех моделей (Forester, Outback, Legacy,) Subaru — по причине неисправности подушек безопасности Takata.

Также из Южной Кореи будут отозваны 1 880 автомобилей Honda Odyssey (из-за проблем с управляющим блоком трансмиссии), 1 502 автомобиля моделей MAN TGS и TGX и 694 автомобиля восьми моделей самосвалов (из-за проблем с программным обеспечением), а также 120 скутеров Burgman 200 ABS (из-за проблем с системой передачи мощности).